В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

В Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 1 млн случаев заражения, свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Согласно его информации, за минувшие сутки в стране выявили 22,8 тыс. новых случаев, 426 человек скончалось.

Общее число летальных исходов после заражения COVID-19 превышает 15,7 тыс.

Ранее на этой неделе власти федеральных земель Германии в консультациях с канцлером Ангелой Меркель приняли решение продлить до 20 декабря и ужесточить меры общественных ограничений, принятые для подавления пандемии коронавируса.

С начала ноября в Германии закрыты бары и рестораны, музеи и театры, спортзалы и бассейны, гостиницы работают только для тех, кто путешествует по работе.

Согласно данным портала Worldometers, Германия стала уже 12-й страной в мире, в которой насчитывается более 1 млн случаев заболевания коронавирусом за время пандемии.