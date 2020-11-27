События

08:45 27.11.2020

В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

1 мин читать
В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

В Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 1 млн случаев заражения, свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Согласно его информации, за минувшие сутки в стране выявили 22,8 тыс. новых случаев, 426 человек скончалось.

Общее число летальных исходов после заражения COVID-19 превышает 15,7 тыс.

Ранее на этой неделе власти федеральных земель Германии в консультациях с канцлером Ангелой Меркель приняли решение продлить до 20 декабря и ужесточить меры общественных ограничений, принятые для подавления пандемии коронавируса.

С начала ноября в Германии закрыты бары и рестораны, музеи и театры, спортзалы и бассейны, гостиницы работают только для тех, кто путешествует по работе.

Согласно данным портала Worldometers, Германия стала уже 12-й страной в мире, в которой насчитывается более 1 млн случаев заболевания коронавирусом за время пандемии.

Теги: #статистика #коронавирус #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 27.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 61 млн, жертв вируса - более 1,43 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 61 млн, жертв вируса - более 1,43 млн

08:17 27.11.2020
В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

06:01 27.11.2020
Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

03:42 27.11.2020
Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

02:27 27.11.2020
На Буковине с начала пандемии общее количество инфицированных COVID-19 превысило 33 тыс. человек, за сутки - более полутысячи

На Буковине с начала пандемии общее количество инфицированных COVID-19 превысило 33 тыс. человек, за сутки - более полутысячи

00:41 27.11.2020
Ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы стабилизируется

10:55 26.11.2020
Германия потребует от ЕС запретить работу горнолыжных курортов до 10 января

Германия потребует от ЕС запретить работу горнолыжных курортов до 10 января

10:42 26.11.2020
В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

10:39 26.11.2020
ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

10:26 26.11.2020
Поставка второй партии ремдесивира ожидается в четверг – замминистра здравоохранения

Поставка второй партии ремдесивира ожидается в четверг – замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны Африки в значительной степени еще не готовы к вакцинации против COVID-19 – ВОЗ

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Трамп готов уступить Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него

В аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины пытавшиеся контрабандой ввезти бриллианты на около 15 млн грн

Очередной американский грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС 5 декабря

Харьковский горсовет готовится изменить регламент, чтобы "обойти" вопрос присяги мэра на первой сессии нового созыва - депутат

Беспорядки происходят прямо у стен президентского дворца в Буэнос-Айресе, где находится гроб с телом Марадоны

В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед - Офис президента

Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА