Страны Африки в значительной степени еще не готовы к вакцинации против COVID-19 – ВОЗ

Страны Африки лишь на 33% подготовлены к будущей кампании вакцинации против коронавируса COVID-19, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Наблюдаются коренные проблемы с логистикой и финансированием, в связи с чем необходима международная солидарность", - заявила региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моети.

Моети отметила, что цель на данный момент - привить 3% жителей Африки к марту 2021 года и 20% к концу 2021 года.

На основе информации по 40 странам региона ВОЗ пришла к выводам, что основным предметом для беспокойства является нехватка адекватного финансирования, средств отслеживания за ситуацией и возможностей доставлять вакцины во все местные сообщества.

В частности, вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, показавшая в ходе испытаний 95%-ную эффективность, должна храниться при минус 70 градусах по Цельсию. СМИ отмечают, что подобные условия хранения недоступны для большинства больниц в Африке.

В ВОЗ также призвали африканские страны ускорить подготовку к "самой масштабной из когда-либо проводившихся на континенте вакцинаций".

ВОЗ оценил стоимость распределения вакцин в Африке только среди приоритетных групп населения в $5,7 млрд. В то же время вакцинация в Африке будет частично финансироваться за счет средств COVAX - Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19, который был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

По данным ВОЗ, в Африке за время пандемии выявлены свыше 2,1 млн случаев COVID-19, скончались более 50 тыс. инфицированных.