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07:09 27.11.2020

Трамп готов уступить Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него

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Трамп готов уступить Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

"Конечно, я уступлю, и вы это знаете", - ответил Трамп на вопрос журналистов.

Если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, добавил Трамп, "они совершат ошибку", но, тем не менее, он откажется от власти и покинет Белый дом.

"Но, думаю, много вещей произойдет до 20 января (дата инаугурации нового президента - ИФ)", - добавил он.

Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах

Избиратели коллегии выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.

Теги: #сша #трамп #байден #выборы
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