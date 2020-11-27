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06:01 27.11.2020

Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

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Британия вряд ли сможет ослабить ограничительные меры против COVID-19 этой зимой – врач

Великобритания, скорее всего, не сможет себе позволить ослабить этой зимой ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил в четверг главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

"Ограничения, которые сейчас действуют для 99,9% населения, вряд ли будут смягчены этой зимой", - сказал Уитти на пресс-конференции.

Профессора поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон, для которого это была первая с момента недавней самоизоляции пресс-конференция.

"Если сейчас мы ослабим меры, то мы рискуем потерять контроль над распространением вируса, тем самым обратив вспять все достигнутые успехи", - заявил Джонсон.

Премьер отметил, что ослабление мер сейчас может привести к новой общенациональной изоляции на Новый год.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 57 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: #великобритания #перспективы #ограничения #коронавирус
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