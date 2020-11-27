События

04:59 27.11.2020

В аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины пытавшиеся контрабандой ввезти бриллианты на около 15 млн грн

1 мин читать
В аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины пытавшиеся контрабандой ввезти бриллианты на около 15 млн грн

В международном аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины, которые в нижнем белье пытались контрабандой ввезти бриллианты, стоимость которых оценивается в около 15 млн грн, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины на странице в Фейсбук.

Как сообщили пограничники, двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. "Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали его в нижнем белье", – говорится в сообщении.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

"Сумма оценки "камешков" может достигать 15 млн грн. Бриллианты изъяты для проведения експертизы", – отметили в Госпогранслужбе.

 

Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1784138898404517

Теги: #борисполь #бриллианты #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 24.11.2020
Возле границы с РФ задержан грузовик с 800 нелегально срубленными молодыми соснами

Возле границы с РФ задержан грузовик с 800 нелегально срубленными молодыми соснами

13:09 24.11.2020
Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

14:56 21.11.2020
На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

20:11 18.11.2020
СБУ заблокировала поставку некачественных запчастей производства РФ для "Львовской зализныци"

СБУ заблокировала поставку некачественных запчастей производства РФ для "Львовской зализныци"

15:09 16.11.2020
CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

20:12 13.11.2020
Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ застрял вблизи границы в Сумской области

Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ застрял вблизи границы в Сумской области

10:51 13.11.2020
Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года – ЦИК

Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года – ЦИК

10:23 13.11.2020
Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года

Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года

02:52 13.11.2020
В Международном аэропорту "Борисполь" разоблачено системное вымогательство взяток на таможенном посту

В Международном аэропорту "Борисполь" разоблачено системное вымогательство взяток на таможенном посту

16:16 12.11.2020
Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

СБУ блокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

На Буковине с начала пандемии общее количество инфицированных COVID-19 превысило 33 тыс. человек, за сутки - более полутысячи

Очередной американский грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС 5 декабря

Ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы стабилизируется

Харьковский горсовет готовится изменить регламент, чтобы "обойти" вопрос присяги мэра на первой сессии нового созыва - депутат

Беспорядки происходят прямо у стен президентского дворца в Буэнос-Айресе, где находится гроб с телом Марадоны

В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед - Офис президента

Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Футбольные фанаты вступили в столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса, где прощаются с Марадоной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА