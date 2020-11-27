В аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины пытавшиеся контрабандой ввезти бриллианты на около 15 млн грн

В международном аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины, которые в нижнем белье пытались контрабандой ввезти бриллианты, стоимость которых оценивается в около 15 млн грн, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины на странице в Фейсбук.

Как сообщили пограничники, двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. "Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали его в нижнем белье", – говорится в сообщении.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

"Сумма оценки "камешков" может достигать 15 млн грн. Бриллианты изъяты для проведения експертизы", – отметили в Госпогранслужбе.

Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1784138898404517