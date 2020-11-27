На Буковине с начала пандемии общее количество инфицированных COVID-19 превысило 33 тыс. человек, за сутки - более полутысячи

В Черновицкой области с начала пандемии общее количество инфицированных превысило 33 тыс. человек, за минувшие сутки зафиксировали 526 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 177 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По информации ОГА, в целом на Буковине зафиксировано 33 018 случаев болезни. За последние сутки 177 человек выздоровели, 14 813 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 623 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1410 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk