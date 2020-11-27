Очередной американский грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС 5 декабря

Запуск очередного грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 5 декабря, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это будет уже 21-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. На орбиту его выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 5, которая будет запущена с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

"Грузовик" должен будет доставить на МКС около 2,5 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемым корабле Crew Dragon американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.