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23:34 26.11.2020

Харьковский горсовет готовится изменить регламент, чтобы "обойти" вопрос присяги мэра на первой сессии нового созыва - депутат

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Харьковский горсовет готовится изменить регламент, чтобы "обойти" вопрос присяги мэра на первой сессии нового созыва - депутат

На сессии Харьковского горсовета VII созыва, назначенной на 2 декабря, планируется внести ряд изменений в регламент, которые позволят провести первую сессию горсовета нового (VIII) созыва, сообщил депутат Игорь Черняк.

"Цель поправок, предложенных фракцией "Оппозиционного блока "Доверяй делам", - сделать возможным проведение сессии нового созыва. При этом часть изменений выглядит сомнительно с точки зрения действующего законодательства, а часть - выписаны довольно коряво, с шероховатостями", - сказал Черняк корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

В частности, по его мнению, к числу изменений, сомнительных с точки зрения законодательства, относится введение должности председательствующего, который избирается из числа депутатов, если на момент проведения первой сессии горсовета городской голова избран, но не участвует в ней по уважительным причинам. Предполагается, что председательствующий будет вести сессию до избрания секретаря горсовета.

"Этот председательствующий не предусмотрен законодательством и не совсем понятно, зачем это делается. При этом очень аккуратно обходится вопрос принесения присяги городским головой... С моей точки зрения, эти изменения - попытка придать видимость легитимности процессам в новом горсовете при отсутствующем мэре", - заявил Черняк.

Он спрогнозировал, что предложенные изменения в регламент будут приняты.

"Конечно, будут приняты, ведь это старый горсовет с мэрским монобольшинством", - выразил уверенность депутат.

Как сообщалось, 4 ноября  Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

Теги: #мэр #присяга #харьков
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