Беспорядки происходят прямо у стен президентского дворца в Буэнос-Айресе, где находится гроб с телом Марадоны

Беспорядки происходят прямо у стен Розового дома - президентского дворца в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где из-за осложнившейся ситуации с обеспечением безопасности пришлось остановить церемонию прощания со скончавшимся футболистом Диего Марадоной.

На кадрах, которые дает в эфир аргентинский телеканал TN24, видно, как толпа прямо у стен дворца сносит ограждения и вступает в потасовки с полицейскими.

Ранее из-за беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти приняли решение убрать из зала президентского дворца выставленный там для прощания гроб с телом Марадоны.

В настоящее время гроб находится в одном из помещений президентского дворца под охраной служащих вооруженных сил Аргентины. В помещение допущены лишь ближайшие родственники Марадоны.

По плану вынос гроба из президентского дворца для процессии на кладбище запланирован на 19:00 местного времени (00:00 по Киеву пятницы), но из-за осложнившейся в Буэнос-Айресе ситуации не исключено изменение программы.

Ранее сообщалось о столкновениях футбольных фанатов с полицией в центре аргентинской столицы, где полицейским пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

О стычках с полицией сообщалось и в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение президентского дворца. В результате инцидента один человек получил травмы.

Для того, чтобы проститься с кумиром в центре Буэнос-Айреса выстроилась многокилометровая очередь, в которой приходится отстаивать не менее трех часов.