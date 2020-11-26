В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед - Офис президента

У президента Украины Владимира Зеленского есть видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и "Украина к этому идет", заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Если президент Зеленский не будет все для этого (установление мира на Донбассе. - Ред.) делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны президента не получится достичь мира", – цитирует пресс-служба ОП заявление Тимошенко в интервью программе "Бацман" в четверг вечером.

Заместитель руководителя ОП отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных и обстрелы. При этом он акцентировал на том, что "по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы".

Тимошенко отметил, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не "бег на месте".

"Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся", - сказал он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру, "чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине".

Источник: https://president.gov.ua/news/u-pitanni-dosyagnennya-miru-na-donbasi-ye-ruh-vpered-zastupn-65285