Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пройдет 4 декабря.

"Центральная избирательная комиссия по подготовке и проведению выборов ректора университета согласно пп.16 п.6.7 Устава университета в связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал 50 + 1 голос от общего числа избирателей, имеющих право участвовать в выборах ректора университета, объявляет о проведении второго тура выборов, который состоится 4 декабря 2020 года с 9-00 до 15-00 на тех же избирательных участках по той же процедуре. Во втором туре выборов примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре", - говоритса в сообщении вуза.

Как сообщалось, по результатам выборов ректора КНУ им. Шевченко во второй тур выходят Владимир Бугров, набравший 42,75% голосов и Сергей Выжва, набравший 7% голосов.

Источник: http://vybory2020.knu.ua/node/88