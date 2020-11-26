События

21:06 26.11.2020

Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

1 мин читать
Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пройдет 4 декабря.

"Центральная избирательная комиссия по подготовке и проведению выборов ректора университета согласно пп.16 п.6.7 Устава университета в связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал 50 + 1 голос от общего числа избирателей, имеющих право участвовать в выборах ректора университета, объявляет о проведении второго тура выборов, который состоится 4 декабря 2020 года с 9-00 до 15-00 на тех же избирательных участках по той же процедуре. Во втором туре выборов примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре", - говоритса в сообщении вуза.

Как сообщалось, по результатам выборов ректора КНУ им. Шевченко во второй тур выходят Владимир Бугров, набравший 42,75% голосов и Сергей Выжва, набравший 7% голосов.

Источник: http://vybory2020.knu.ua/node/88

Теги: #киев #дата #кну #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:11 26.11.2020
Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

Второй тур выборов ректора КНУ им. Шевченко пройдет 4 декабря

16:04 26.11.2020
В Коцюбинском группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии – полиция

В Коцюбинском группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии – полиция

13:03 26.11.2020
Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция – Кличко

Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция – Кличко

12:00 26.11.2020
Кличко презентовал книгу своих избранных цитат с иллюстрациями

Кличко презентовал книгу своих избранных цитат с иллюстрациями

21:54 25.11.2020
Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ

19:54 25.11.2020
Выборы ректора Одесского медуниверситета: коллектив поддержал Валерия Запорожана

Выборы ректора Одесского медуниверситета: коллектив поддержал Валерия Запорожана

13:20 25.11.2020
В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

13:19 25.11.2020
В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

08:59 25.11.2020
Казахстан должен быть готов к возможным новым эпидемиям - президент Токаев

Казахстан должен быть готов к возможным новым эпидемиям - президент Токаев

18:47 24.11.2020
"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

СБУ блокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Футбольные фанаты вступили в столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса, где прощаются с Марадоной

Украина и ОАЭ работают над активизацией сотрудничества в военно-технической сфере

Суд взял под стражу подозреваемых в похищении лидера харьковской ромской общины - прокуратура

СБУ обнаружила в здании президиума НААН тайник с оружием и боеприпасами

Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной – Зеленский в Кривом Роге

AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

В ОАСК уже 7 исков с обжалованием "карантина выходного дня"

Желающие проститься с Марадоной стоят по несколько часов в очереди к президентскому дворцу, где выставлен гроб с его телом

ГСЧС получила уже пятый вертолет Airbus - Super Puma

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА