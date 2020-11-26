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20:32 26.11.2020

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

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В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Администрация морских портов Украины (АМПУ) во время разлива нефтепродуктов в Черном море, вероятно с судна "Аметист", знала о чрезвычайной ситуации, но не уведомила Государственную экологическую инспекцию о нем.

"О разливе нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что с момента, когда были ликвидированы морские инспекции Горсэкоинспецкии, наши сотрудники не имеют права заходить в портовую зону и целиком полагаются на добросовестность портовиков", - рассказал глава Госэкоинспеции Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба инспекции.

Отмечается, что узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, Госэкоинспекция направила запрос в АМПУ, Черноморский филиал АМПУ, а также капитану морского порта Черноморск и Государственной пограничной службе Украины. В АМПУ сообщили, что никаких нарушений не обнаружено.

"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", - отметил Малеваный.

Инспекторы собрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По итогам проверки будет подсчитан ущерб и установлено, кто является владельцем судна.

По факту попытки сокрытия происшествия и халатности сотрудников Черноморского филиала АМПУ Госэкоинспекция обратилась в Одесскую областную прокуратуру и территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве. Также о факте загрязнения моря Госэконспекция сообщила в Черноморское отделение полиции Овидиопольского ВП ГУ НП в Одесской области.

"Позиция АМПУ, что стоит на стороне загрязнителей окружающей среды, превращает наше сотрудничество в фарс. Потому что вместо оперативной реакции на события от Госэкоинспекции скрывают информацию, и в результате морская экосистема каждый раз несет потери. А самое главное - никто за это не несет наказание, а, следовательно, все будет повторяться снова и снова ", - подчеркнул глава Малеваный.

Он обратился к руководству АМПУ с просьбой ответственно относиться к своим обязательствам.

"Иначе вынужден буду поднимать перед руководством государства вопрос о невозможности общих действий из-за откровенного саботаж одной из сторон", - резюмировал председатель Госэкоинспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, неиспользуемый буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", пришвартованный в Черноморске, потерпел аварию. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродуктов. В администрации порта факт утечки отрицали.

 

Теги: #черное_море #нефть #разлив
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