События

20:11 26.11.2020

Футбольные фанаты вступили в столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса, где прощаются с Марадоной

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Футбольные фанаты вступили в столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса, где прощаются с Марадоной

Столкновения между полицией и футбольными фанатами произошли в четверг в центре Буэнос-Айреса во время проведения в президентском дворце церемонии прощания с Диего Марадоной, прямую трансляцию ведет аргентинский телеканал TN24.

По данным корреспондентов, полиции пришлось использовать резиновые пули, есть пострадавшие. В моменты прямых включений из центра Буэнос-Айреса на фоне репортажей слышны кричалки фанатов и звуки полицейских сирен.

Телеканал отмечает, что столкновения начались после того, как президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о сокращении времени для прощания с Марадоной, вследствие чего многие из тех, кто желал принять участие в церемонии, оказались отрезанными от центральной очереди.

Ранее сообщалось о стычках с полицией в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение, в результате один человек получил травмы.

Между тем для того, чтобы проститься с кумиром, желающим приходится отстаивать в очереди не менее трех часов.

Теги: #фанаты #аргентина #столица #столкновения
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