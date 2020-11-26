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19:57 26.11.2020

Суд взял под стражу подозреваемых в похищении лидера харьковской ромской общины - прокуратура

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Суд взял под стражу подозреваемых в похищении лидера харьковской ромской общины - прокуратура

Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения двум подозреваемым в похищении и требовании выкупа за харьковчанина, являющегося лидером ромской общины.

"Определением следственного судьи Киевского районного суда двум подозреваемым избрали меру пресечения на 60 дней в виде содержания под стражей без права на внесение залога, как мы и просили", - сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, 24 ноября правоохранители задержали в Киеве двух человек по подозрению в похищении и требовании $100 тыс. выкупа за харьковчанина, являющегося лидером ромской общины. В случае отказа от выполнения требований похитители угрожали нанесением тяжких телесных повреждений или убийством.

Обоим объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (вымогательство и законченное покушение на незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Теги: #похищение_человека #арест
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