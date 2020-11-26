Украина и ОАЭ работают над активизацией сотрудничества в военно-технической сфере

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква во время встречи с руководителем подразделения вооружения компании EDGE (ОАЭ) Хамадом Мохаммедом Альмараром обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

"Жовква отметил важность установления и поддержания действенных контактов между украинскими и эмиратскими компаниями военно-промышленного комплекса. Именно об этом была достигнута договоренность во время телефонного разговора президента (Украины – ИФ) Владимира Зеленского и наследного принца эмирата Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна 13 апреля этого года", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Хамад Мохаммед Альмарар в свою очередь подтвердил заинтересованность оборонных компаний ОАЭ в подписании новых контрактов с украинскими предприятиями и отметил, что, по его мнению, именно это направление является стратегическим для двусторонних отношений, а Украина является одним из ключевых партнеров ОАЭ в этой сфере.