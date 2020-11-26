Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной – Зеленский в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Кривой Рог принял участие в обсуждении перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге.

"Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь. Мы этого хотим и уже это делаем", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что в Кривом Роге ведется строительство межобластных автомобильных дорог.

"Я сегодня увидел, что есть пути Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев. Остался один большой путь - в Запорожье. В следующем году мы закончим эту дорогу. Это соединение нашего прекрасного города с другими прекрасными городами Украины", - подчеркнул президент.

Он также заявил, что местные власти должны сотрудничать с центральной властью для развития города.

Также был обсужден ряд инфраструктурных проектов, которые запланированы в городе, в том числе в рамках "Большого строительства". В частности, речь шла о строительстве новых дорог вокруг города. Также отмечалась необходимость создания новых парков и скверов в каждом районе города, развития спортивной и велосипедной инфраструктуры.