СБУ обнаружила в здании президиума НААН тайник с оружием и боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в здании президиума Национальной академии аграрных наук (НААН) в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

"В ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что обыски проводились в 3-х областях Украины для получения доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН. "Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды. Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников", - рассказали в СБУ.

Сейчас следственно-оперативная группа и эксперты продолжают обыски помещений и изъятие военных средств поражения.