AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

Компания AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от коронавируса COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, заявил агентству Bloomberg исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

"Теперь, когда мы нашли то, что указывает на более высокую эффективность (препарата - ИФ), нам нужно оценить это, так что мы нуждаемся в дополнительных исследованиях", - сказал он.

По его словам, речь может идти о международных испытаниях, однако на этот раз процесс тестирования, вероятно, займет меньше времени, поскольку для уточнения результатов потребуется меньше испытуемых.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Bloomberg напоминает, что три вакцины против коронавируса - от AstraZeneca, а также от компаний Pfizer и Moderna - могут получить одобрение со стороны надзорных органов до конца 2020 года.