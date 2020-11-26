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17:59 26.11.2020

ГСЧС получила уже пятый вертолет Airbus - Super Puma

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ГСЧС получила уже пятый вертолет Airbus - Super Puma

Пятый вертолет Airbus H225 Super Puma получили украинские спасатели в четверг в рамках создания системы авиационной безопасности МВД, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В последний раз французский вертолет по контракту ГСЧС получала в конце января 2020 года. В отличие от трех предыдущих, он дополнительно был оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток. Все полученные ранее вертолеты… привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине", - говорится в сообщении.

Всего же в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается поступление 55 вертолетов производства компании Airbus для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД, говорится в сообщении.

 

Теги: #гсчс #вертолет
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