Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня с начала по состоянию на 17.15 26 ноября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в четверг.

"В районе населенного пункта Марьинка противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в четверг саперы ГСЧС разминировали более 10 га территории вдоль линии разграничения сторон и передали на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.