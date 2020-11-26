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17:43 26.11.2020

МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

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МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины и отправило ноту протеста.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в комментарии МИД Украины в четверг.

Как указывается, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел РФ отправлена ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договоры, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - подчеркнули в министерстве.

Также МИД пообещало соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

 

Теги: #рф #протест #конвой_рф #мид
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