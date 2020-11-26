Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar - Хомчак

Пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar будут закуплены в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает в четверг информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ" со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд ВСУ мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - сообщил Хомчак во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий лан".

Как сообщалось, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в октябре было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции о проектах в сфере оборонно-промышленных проектов.

Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецкие ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2. Они будут оснащены высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.

Объем и детали контракта официально не озвучивались. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику будет поставлено 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 ед. ракет, а также запчасти к беспилотной технике.

Ранее, в июне, посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сообщил, что Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий.