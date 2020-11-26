В Коцюбинском группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии – полиция

В пгт Коцюбинское (Киевская область) полицейские задержали группу мужчин, которые пытались заблокировать работу избирательной комиссии, сообщает пресс-служба полиции области.

"В пгт Коцюбинское неизвестные лица в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов результатов выборов в органы местного самоуправления. Неизвестные мужчины начали блокировать работу членов комиссии, и между ними возникла потасовка", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Так, полиция прибыла на место происшествия, где задержали пятерых человек в порядке ст.208 УПК Украины.

"Один из задержанных - представитель одной из политических партий, который объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов. Его сообщники - это частные охранники", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.