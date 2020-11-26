Высший совет правосудия неэффективно использует законодательные инструменты защиты независимости судов – мнение

Высший совет правосудия (ВСП) неэффективно использует существующие законодательные инструменты для отстаивания независимости судов, считает президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

"Изменения, проведенные в законодательстве несколько лет назад, дали в руки ВСП достаточно серьезные инструменты для отстаивания независимости судов. Используются ли эти инструменты эффективно? Наверное, нет. Работу по ежегодной отчетности ВСП о независимости судов необходимо усилить. Во-первых, отчеты должны подаваться в более простой и удобной форме, а главное – это коммуникация отчетов, фактов, которые там установлены, среди юридического сообщества и общества в широком понимании. У нас есть три или четыре отчета, но нет никакого результата. ВСП должен проявлять свою институционную силу - заставлять органы государственной власти уважать и соблюдать принцип независимости", - сказал он в ходе ежегодного Судебного форума в четверг.

Юрист добавил, что "дисциплинарная функция ВСП должна закладывать профессионализм и добропорядочность судей, а с другой стороны - быть гарантом независимости".

"Что я имею в виду: судья, который вынес законодательно обоснованное решение, должен быть спокойным и не волноваться, что его действия будут предметом рассмотрения ВСП", - пояснил Бугай.