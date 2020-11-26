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14:52 26.11.2020

Изменить динамику распространения COVID-19 в Украине может только жесткий локдаун – Ковтонюк

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Изменить динамику распространения COVID-19 в Украине может только жесткий локдаун – Ковтонюк

Изменить динамику распространения COVID-19 в Украине может только введение жестких карантинных ограничений и жесткий локдаун на месяц, считает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Наш анализ показывает, что более строгие карантинные ограничения нужны Украине сегодня. Мы об этом говорим не потому, что большие любители ограничений, но наши данные показывают: иного способа стабилизировать ситуацию нет. Карантин выходного дня не является тем способом, который может стабилизировать ситуацию", - сказал он на еженедельной онлайн-презентации KSE.

Ковтонюк подчеркнул, что жесткий локдаун нужно вводить на один месяц.

"На один месяц нужно ввести строгие карантинные ограничения и через месяц оценить, достигла ли каждая область тех значений четырех индикаторов, которые говорят о контроле над ростом заболеваемости", - сказал он.

Ковтонюк уточнил, что эти индикаторы касаются уровня заболеваемости, объема тестирования, заполняемости больниц и динамики роста заболеваемости. В частности, уровень заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней должен составить до 150 случаев заболевания, что соответствует 4 тыс. случаев заболеваемости в сутки в целом по стране.

Объем тестирования на 100 тыс. населения за последнюю неделю должен составить более 1500, что соответствует 80 тыс. тестов в сутки в целом по стране.

Заполняемость койкомест пациентами с COVID-19 или с подозрением на COVID-19 для всех типов коек (с кислородом и без и койки в отделения интенсивной терапии) должна составлять менее 50%.

Показатель роста заболеваемости за последние 14 дней относительно предыдущих 14 дней должен составлять 0% или быть отрицательным.

Теги: #карантин #локдаун #ковтонюк
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