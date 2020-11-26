Посол Украины в Израиле обсудил с министром Элькиным взаимодействие стран в торгово-экономической сфере

Приоритеты взаимодействия в торгово-экономической сфере между Украиной и Израилем стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Министром водных ресурсов и высшего и комплиментарного образования Израиля, председателем Израильской части Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества Зеэвом Элькиным. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Стороны приветствовали друг друга с ратификацией Соглашения о свободной торговле между правительством Израиля и Кабинетом. Большое внимание было уделено приоритетам двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере», - говорится в сообщении.

В Посольстве также добавили: «Определён соответствующий алгоритм действий на ожидаемую перспективу», - подчёркивается в сообщении.