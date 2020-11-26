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14:02 26.11.2020

Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

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Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины продолжает системную работу по выявлению лиц, которые в нарушение законодательства незаконно посещают временно оккупированные территории Украины, и сообщает, что очередным таким нарушителем оказался оператор телеканала "Russia today", гражданин Российской Федерации.

"Иностранец 1971 года следовал в нашу страну на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia today".

"Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину", - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

 

Теги: #госпогранслужба #russia_today
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