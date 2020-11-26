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12:41 26.11.2020

СБУ блокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения

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СБУ блокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения

Служба безопасности Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предупредили их возможную переправку в страны санкционного списка Совета безопасности ООН.

"В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки. Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения", -сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что также у отправителей не было разрешительных документов. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из международного аэропорта "Борисполь".

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #рф #военная_техника #сбу
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