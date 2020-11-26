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12:03 26.11.2020

Украина и Израиль усилят межпарламентское сотрудничество – Посольство

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Украина и Израиль усилят межпарламентское сотрудничество – Посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и руководитель Группы по межпарламентским связям Кнессета Израиля с Верховной Радой Украины Михаэль Малкиели подтвердили намерение обоих стран активизировать парламентское взаимодействие. Об этом был заявлено в ходе соответствующей встречи в среду, сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Во время беседы собеседники подтвердили высокий уровень существующего межпарламентского сотрудничества, дружеских и партнёрских отношений между Украиной и Израилем. Были обсуждены вопросы налаживания межпарламентского сотрудничества между Кнессетом и Верховной Радой Украины. Договорились активизировать двустороннее взаимодействие, в частности, запланировано проведение веб-конференции между парламентскими группами», - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о тесном взаимодействии в вопросе развития религиозного туризма в Украине и восстановление мест культурно-религиозного наследия еврейского народа в нашем государстве.

«Учитывая приближение еврейского праздника Ханука, М.Малкиели пригласил посла Украины на церемонию зажжения первой свечи этого праздника в Кнессете 10 декабря и веб-конференцию с депутатами Верховной Рады Украины», - подчёркивают в Посольстве.

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