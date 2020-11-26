Кличко презентовал книгу своих избранных цитат с иллюстрациями

Городской голова Киева Виталий Кличко презентовал книгу своих избранных цитат "Кто не слышал, тот увидит!"

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", презентация издания состоялась в четверг в музее "Klitschko Expo" (Кличко Экспо).

"Наконец-то произошло то, что я давно обещал: я таки издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу откровенно, как человек, умеющий посмеяться, пошутить над собой, который умеет не обижаться на шутки в свой адрес, на самом деле на шутки в свой адрес, я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала". Мы издали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном, и в нее вошли 14 самых известных моих цитат, с иллюстрациями, вместе с обложкой, это уже 16," - рассказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что книга издана небольшим подарочным тиражом, часть которого будет продаваться, а средства пойдут на благотворительность.

"Эта книга вышла тиражом три тысячи экземпляров, которые я заказал за свои деньги, это такой подарочный вариант, с одной стороны, а с другой - спрос уже достаточно велик. Мы сейчас разговариваем с издательства, и я убежден, что уже в ближайшее время ее можно будет приобрести онлайн. Сколько она будет стоить? Убежден, что цена не будет высокой", - уточнил мэр.

Кличко также не исключил, что книга будет переиздана дополнительным тиражом.

В зале, где прошла презентация, были размещены стенды со стилизованными фотографиями Кличко и его известными цитатами, к примеру: "Мост, который устал", "Пора готовиться к земле" и "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине". Так выглядят и страницы в самой книге.