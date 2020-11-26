События

12:00 26.11.2020

Кличко презентовал книгу своих избранных цитат с иллюстрациями

2 мин читать
Кличко презентовал книгу своих избранных цитат с иллюстрациями

Городской голова Киева Виталий Кличко презентовал книгу своих избранных цитат "Кто не слышал, тот увидит!"

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", презентация издания состоялась в четверг в музее "Klitschko Expo" (Кличко Экспо).

"Наконец-то произошло то, что я давно обещал: я таки издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу откровенно, как человек, умеющий посмеяться, пошутить над собой, который умеет не обижаться на шутки в свой адрес, на самом деле на шутки в свой адрес, я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала". Мы издали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном, и в нее вошли 14 самых известных моих цитат, с иллюстрациями, вместе с обложкой, это уже 16," - рассказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что книга издана небольшим подарочным тиражом, часть которого будет продаваться, а средства пойдут на благотворительность.

"Эта книга вышла тиражом три тысячи экземпляров, которые я заказал за свои деньги, это такой подарочный вариант, с одной стороны, а с другой - спрос уже достаточно велик. Мы сейчас разговариваем с издательства, и я убежден, что уже в ближайшее время ее можно будет приобрести онлайн. Сколько она будет стоить? Убежден, что цена не будет высокой", - уточнил мэр.

Кличко также не исключил, что книга будет переиздана дополнительным тиражом.

В зале, где прошла презентация, были размещены стенды со стилизованными фотографиями Кличко и его известными цитатами, к примеру: "Мост, который устал", "Пора готовиться к земле" и "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине". Так выглядят и страницы в самой книге.

Теги: #киев #книга #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 25.11.2020
В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

15:47 24.11.2020
Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу: взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу: взрывоопасные предметы не обнаружены

11:57 24.11.2020
В Киеве рекордное количество выявленных зараженных коронавирусом за сутки - 1422

В Киеве рекордное количество выявленных зараженных коронавирусом за сутки - 1422

14:10 23.11.2020
В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик торгового центра

В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик торгового центра

12:39 23.11.2020
В Киеве на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада – Кличко

В Киеве на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада – Кличко

12:29 23.11.2020
В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

20:48 22.11.2020
В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

11:21 22.11.2020
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

20:19 21.11.2020
Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно

Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно

19:32 21.11.2020
В Киеве на остановке сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

В Киеве на остановке сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

В Харьковском метро девушка упала на рельсы, движение по Алексеевской линии приостанавливали

ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролес" из-за подозрения в нанесении 87 млн грн убытков

НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание подозреваемых судей ОАСК

В Федерации профсоюзов Украины заявляют, что суд арестовал Дом профсоюзов и другую ее недвижимость

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков выступает за введение полного локдауна по всей Украине на несколько недель

Украина и Израиль усилят межпарламентское сотрудничество – Посольство

РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

В Харьковском метро девушка упала на рельсы, движение по Алексеевской линии приостанавливали

В Турции несколько участников неудавшегося госпереворота получили по 79 пожизненных сроков

Германия потребует от ЕС запретить работу горнолыжных курортов до 10 января

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролес" из-за подозрения в нанесении 87 млн грн убытков

НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание подозреваемых судей ОАСК

В Луцке посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия маски - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА