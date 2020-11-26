РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке оформила 100-й "гуманитарный конвой" в составе 14-ти автомобилей, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя". По счету он уже 100-й. Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Так, утром, с 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.

Отмечается, что грузовики были заполнены на 40-50%, в них якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.