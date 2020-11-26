Германия потребует от ЕС запретить работу горнолыжных курортов до 10 января

Власти Германии намерены добиваться соглашения с другими странами ЕС о том, чтобы запретить работу горнолыжных курортов до 10 января 2021 года для сдерживания распространения COVID-19, сообщают европейские СМИ.

"Правительству предлагается работать на европейском уровне с тем, чтобы горнолыжный туризм не был разрешен до 10 января (на всей территории ЕС - ИФ)", - приводят СМИ выдержки из документа, принятого по итогам встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель.

В нем также отмечается необходимость по возможности избегать всех "не жизненно важных поездок", в том числе профессиональных и туристических.

"Скажу открыто: это, вероятно, будет непросто, но мы попытаемся", - сказала Меркель после заседания.

Ранее на этой неделе премьер Италии Джузеппе Конте также поддержал идею перенести на более поздний срок начало горнолыжного сезона и указал на важность общеевропейской позиции по этому вопросу.

"Если бы Италия решила закрыть свои курорты, не получив никакой поддержки от Франции, Австрии или других стран, то тогда бы существовал риск, что итальянские туристы поедут за границу и привезут новые случаи заражения домой", - сказал Конте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь, озвучивая этапы снятия ограничений в стране, указал, что "пока невозможно планировать открытие (горнолыжных курортов - ИФ) на праздники".

Власти Австрии, напротив, заявляли, что не будут закрывать у себя горнолыжные курорты. Примерно такую же позицию занимает и не входящая в ЕС Швейцария.