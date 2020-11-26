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10:42 26.11.2020

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

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В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 26 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 904 человека", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 259 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 41 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 218 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровели – 6 715 человек, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 346 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новый рекорд в 15 331 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 617 человек, умерли 225 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/195036908769947

Теги: #всу #коронавирус
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