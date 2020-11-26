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10:34 26.11.2020

ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролес" из-за подозрения в нанесении 87 млн грн убытков

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ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролес" из-за подозрения в нанесении 87 млн грн убытков

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту злоупотребления властью должностных лиц ГП "Киевоблагролес" и 10 лесохозяйственных предприятий, входящих в его состав, которые провели незаконные порубки, повлекшие тяжкие последствия в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба ГБР, с 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года чиновники систематически незаконно осуществляли рубки под видом формирования и оздоровления лесов.

"В результате которых незаконно заготовили в агролесничествах указанного госпредприятия 174 729,52 куб. м древесины и в дальнейшем реализовали субъектам хозяйствования, чем нанесли тяжкие последствия на сумму более 87 млн грн. При этом сплошные санитарные рубки проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства", - сказано в сообщении.

Так, 25 ноября ГБР провело обыски по местам работы и проживания фигурантов на территории г.Киева и Киевской области, в ходе которых изъято: электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновики информации, подтверждающей преступную деятельность фигурантов.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам уголовного производства.

 

Теги: #гбр #обыск #киевоблагролес
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