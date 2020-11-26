В Луцке посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия маски - полиция

В Луцке посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия средств индивидуальной защиты, в результате чего один из полицейских обратился в медицинское учреждение.

Как сообщает патрульная полиция Волынской области, 25 ноября около 14:00 экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и сотрудниками супермаркета.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому сотрудники супермаркета отказали ему в обслуживании", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы, но он не прекратил правонарушение.

"Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений, одни из патрульных обратился в медицинское учреждение", - добавили в полиции.

Также отмечается, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, которым осуществил стоянку на месте для водителей с инвалидностью.

"Поскольку в действиях лица были обнаружены и признаки уголовного преступления по ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины, патрульные на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, на мужчину составили административные материалы по ч.2 ст.44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч.5 ст.122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.

Источник: https://www.facebook.com/lutskpolice/posts/2862329067319274