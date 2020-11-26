ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

ЕС намерен предоставить Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"EUR9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров на странице в Facebook.

Он отметил, что финансирование также будет касаться: разработки инфраструктуры для электронного управления; модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия"; визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине; продолжения подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита"; разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан; развития доверительных услуг.

"Поддержка диджитализации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупции. Страна получит больше качественных изменений. Благодарны ЕС за доверие и действуем вместе!" - добавил Федоров.

Федоров также уточнил, что первые средства будут направлены на то, чтобы сделать правительственную цифровую инфраструктуру функциональной и построить надежную систему электронных услуг в Украине.

В сообщении на сайте Минцифры вечером в среду отмечается, что Украина достигла впечатляющих успехов в цифровой трансформации - заняла 69 место в рейтинге ООН среди 193 стран по готовности к электронному Правительству по индексу EDGI, поднявшись в нем на 16 позиций по сравнению с 2018 годом.

"ЕС поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий в Украине с целью повышения конкурентоспособности страны и содействия дальнейшему приближению Украины к Единому цифровому рынку ЕС", - цитируют в Минцифры слова Главы Представительства ЕС в Украине посла Матти Маасикаса.

Проект EU4DigitalUA - часть поддержки Европейским союзом развития электронного управления в Украине. Реализацию проекта воплощают испанский фонд FIIAPP Spain и эстонская Академия электронного управления.