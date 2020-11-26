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09:32 26.11.2020

В Федерации профсоюзов Украины заявляют, что суд арестовал Дом профсоюзов и другую ее недвижимость

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В Федерации профсоюзов Украины заявляют, что суд арестовал Дом профсоюзов и другую ее недвижимость

Печерский районный суд города Киева 3 ноября арестовал Дом профсоюзов и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), заявляют в федерации и добавляют, что собирают журналистов, чтобы обнародовать официальная информация о реальном положении дела.

"Печерский районный суд Киева арестовал Дом профсоюзов и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Решение было принято еще 3 ноября, а обнародовано 23 ноября. В ФПУ об этом узнали сегодня из столичной прессы", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром.

В ФПУ также анонсировали встречу с журналистами, на которой "будет обнародована вся официальная информация о реальном положении дела, где оказалось очень много умалчиваемых деталей".

Согласно обнародованному в судебном реестре решению, аресту по ходатайству прокурора Офиса генеральной прокуратуры подлежат в частности санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе, гостиница в Трускавце, столичный Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, включая бизнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов на аллее Героев Небесной сотни, учебно-спортивная база "Святошин", ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове, гаражный комплекс на более 7,6 тыс. кв. м и ряд других объектов недвижимости в центре Киева.

Как указано в судебных решениях, досудебное расследование установило, что служебные лица Федерации профсоюзов и другие субъекты хозяйственной деятельности присвоили ряд объектов государственной недвижимости в особо крупных размерах.

Теги: #недвижимость #фпу #суд
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