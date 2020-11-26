В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 15 331 случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новый рекорд в 15 331 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 617 человек, умерли 225 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1955 человек, летальных случаев – 225, выздоровело - 9617 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случаев инфицирования коронавирусом; 24 ноября было зафиксировано 13 882 новых случая; 23 ноября был зафиксирован антирекорд - 10 945 заболевших, 22 ноября - 12 073 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 677 189 человек, 11 717 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 317 395 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.