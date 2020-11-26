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05:36 26.11.2020

МОН анонсировало изменения в подходе к отбору школьных учебников

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Министерство образования и науки решило пересмотреть действующую систему экспертизы школьных учебников. На такое решение пошли из-за ошибок и неуместного контента в новых школьных учебниках, сообщила пресс-служба Минобразования.

"Министерство образования и науки Украины полностью разделяет озабоченность общественности о наличии ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках, которые напечатаны в течение последних нескольких лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам проведенного анализа выделены следующие факторы, которые привели к критической ситуации, в частности:

- авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники;

- учебники внедряются в школьной практике без должной их апробации, что некоторое время использовалась с целью изучения качества учебников;

- в соответствии с действующим порядком конкурса авторы предлагают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть - в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание, поэтому на этапе оценки учебников экспертами конкурсного отбора оказываются не все методические, фактологические и грамматические ошибки и неточности;

- сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и учреждениями общего среднего образования.

"Также отметим, что имеют место факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников", - добавили в минобразовании.

 

Теги: #школа #минобразования #украина #учебники
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