В ФРГ продлевают частичный "локдаун" до 20 декабря с возможностью продления до января

Власти федеральных земель Германии в консультациях с канцлером Ангелой Меркель приняли решение продлить и ужесточить меры общественных ограничений, принятые для подавления пандемии коронавируса, сообщила канцлер в среду по итогам совещания.

"Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

По ее словам, ограничения в ноябре привели к тому, что рост случаев заражения вирусом снизился, кривая стала более плавной, но "довольствоваться этим результатом нельзя", поскольку отделения интенсивной терапии в больницах переполнены и врачи перегружены работой.

С начала ноября в Германии закрыты бары и рестораны, музеи и театры, спортзалы и бассейны, гостиницы работают только для тех, кто путешествует по работе.