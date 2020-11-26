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02:35 26.11.2020

В Чернобыльской зоне отчуждения проводят метрологическую поверку датчиков

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В Чернобыльской зоне отчуждения проводят метрологическую поверку датчиков

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты проводят метрологическую поверку датчиков, зафиксировавших превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы радиации, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали "значительные", но контролируемые превышения контрольных уровней мощности эквивалентной дозы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационная ситуация в зоне отчуждения находится под контролем.

Теги: #зона_отчуждения #украина #проверки
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