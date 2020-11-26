В Чернобыльской зоне отчуждения проводят метрологическую поверку датчиков

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты проводят метрологическую поверку датчиков, зафиксировавших превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы радиации, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали "значительные", но контролируемые превышения контрольных уровней мощности эквивалентной дозы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационная ситуация в зоне отчуждения находится под контролем.