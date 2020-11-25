В некоторых странах Европы наблюдается улучшение ситуации с COVID-19

В странах Европы ситуация с коронавирусом COVID-19 неоднозначна - в то время, как в Испании и Италии наблюдается спад заболеваемости, во Франции и Великобритании показатели случаев заражения и смертности среди заболевших растут.

Так, в Испании за последние сутки зафиксировали 10 тыс. 222 случая заражения коронавирусом, что на 2 тыс. ниже показателя, зафиксированного во вторник (12 тыс. 228). Скончались за сутки 369 человек, инфицированных COVID-19, это более чем на 150 меньше, чем накануне - 537 случаев смерти, что является рекордным показателем за вторую волну.

Таким образом, всего в стране выявили более 1,6 млн случаев коронавируса, при этом общее число летальных исходов среди людей с этим диагнозом превышает отметку в 44 тыс.

Согласно последним данным, в больницах на данный момент находятся 15 тыс. 986 пациентов с COVID-19, из них 2 тыс. 838 - в палатах интенсивной терапии. По данным Минздрава, это занимает 28,98% вместимости палат интенсивной терапии, накануне этот показатель был чуть выше - 29,06%.

Показатель случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей страны за последние 14 дней составляет 340,83. До 23 ноября этот коэффициент превышал 400.

В Италии за сутки скончались 722 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Минздрава страны. Это ниже зафиксированного накануне показателя в 853 летальных исхода, который является рекордным с конца марта.

Кроме того, суточный прирост новых случаев заражения составил 25 тыс. 853, что немного выше предыдущего показателя (23 тыс. 232). Из диагностированных за сутки более 5 тыс. заражений приходится на область Ломбардию - наиболее эпидемиологически неблагоприятный регион страны.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в стране составляет более 1,4 млн, количество летальных исходов превышает отметку в 52 тыс. Между тем, более 637 тыс. итальянцев успешно выздоровели, переболев коронавирусом.

Сообщается, что за последние сутки было проведено более 230 тыс. тестов на коронавирус, в то время как накануне этот показатель составил 188 тыс. 659.

Как отмечает издание The Guardian, несмотря на то, что показатели смертности в Италии - одни из самых высоких среди стран Европы, число пациентов, поступающих в больницы и отделения интенсивной терапии, снижается. Так, по состоянию на среду в больницах находятся 34 тыс. 313 пациентов с коронавирусом, что на 264 меньше, чем фиксировалось во вторник. За сутки 32 заболевших COVID-19 поступили в отделения интенсивной терапии. Таким образом, общее число людей в реанимации составляет 3 тыс. 848.

The Guardian напоминает, что ранее в ноябре, когда отмечалось ускорение темпов распространения коронавируса, ежедневно в больницах принимали около 1000 пациентов, а в отделения интенсивной терапии - около 100.

Между тем, в Великобритании вновь зафиксировали максимальный с начала мая суточный прирост смертей - скончались 696 инфицированных. Накануне этот показатель составил 608 летальных исходов, а днем ранее, 23 ноября, суточная смертность была в три раза меньше - 206.

Кроме того, за сутки выявили 18 тыс. 213 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 7 тыс. выше прироста, зафиксированного во вторник, который составил 11 тыс. 299 случаев.

Таким образом, общее число диагностированных случаев COVID-19 в Великобритании превышает отметку в 1,5 млн, при этом скончались свыше 56 тыс. инфицированных.

Заболеваемость COVID-19 вновь на подъеме во Франции - 16 тыс. 282 случаев за сутки, хотя накануне диагностировали лишь 9 тыс. 155 случаев, и в стране до этого отмечался спад темпов заражения. Также за сутки умер еще 381 зараженный - на сотню меньше, чем накануне (458 смертей).

Всего во Франции выявили 2 млн 170 тыс. 97 случаев COVID-19, скончались 50 тыс. 618 инфицированных. По заболеваемости коронавирусом Франция занимает четвертое место в мире, а по смертности - седьмое.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране подошла к концу вторая волна пандемии коронавируса. На этих выходных, по сообщению президента, начнут ослаблять введенный в стране режим изоляции, таким образом, к Рождеству откроются магазины, театры и кинотеатры. При этом, по словам Макрона, рестораны, кафе и бары не будут работать до 20 января для того, чтобы не вызвать развития третьей волны пандемии.

В Турции тоже отмечается рост заболеваемости - 28 тыс. 351 случай за сутки, хотя ранее суточные показатели могли составлять около 6 тыс. случаев. Однако, как уточняет агентство Associated Press, с 29 июля турецкие власти перестали публиковать данные о бессимптомных случаях инфицирования COVID-19, и в статистику включались лишь пациенты с симптомами, находившиеся на лечении. В результате в адрес правительства звучали обвинения в попытках скрыть истинные масштабы эпидемии, а от Минздрава Турции требовали публиковать полную статистику.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду сообщил о 161 летальном исходе среди заразившихся - максимальном показателе с момента начала эпидемии в стране. В то же время, по его словам, Турция получит с декабря 2020 по февраль 2021 года 50 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией SinoVac.

С начала эпидемии в Турции выявлены 467 тыс. 730 случаев COVID-19, причем 12 тыс. 840 зараженных умерли.

Болгария в целях сдерживания распространения коронавируса вновь возвращается к более жестким мерам - закрытию школ, детских садов, ресторанов, кафе, казино, фитнес-клубов и торговых центров, которое должно продлиться с 27 ноября до 21 декабря. Университеты и школы переведут на дистанционное обучение.

При этом, театрам разрешат давать спектакли при 30-процентной заполняемости залов, а ресторанам можно будет работать на вынос. Также власти не будут закрывать церкви и другие места богослужений, и, в отличие от весеннего карантина, общественные парки и сады остаются открытыми, запрет на путешествия не вводится.

"Мы не говорим об изоляции по домам, цель - сократить уровень заболеваемости и смертности", - заявил глава рабочей группы по коронавирусу Венцислав Мутафчийски.

"Это позволит более значительному числу людей не заболеть, пока не подоспеет вакцина", - пояснил он.

Западные СМИ уточняют, что Болгария считается одной из наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС: так, за последнюю неделю уровень смертности здесь из-за COVID-19 составил 11,7 летальных исходов на 100 тыс. человек. За семь минувших дней в стране зарегистрированы 813 смертей, связанных с коронавирусом. Количество летальных исходов выросло на 44,7%.

Однако уровень заболеваемости немного снизился - за минувшую неделю выявили 22 тыс. 750 случаев коронавируса, а за предшествующий аналогичный период - 23 тыс. 232.

Всего в Болгарии выявили 129 тыс. 348 случаев болезни, скончались 3 тыс. 226инфицированных. При этом выздоровели 40 тыс. 102 заболевших.