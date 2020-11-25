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22:12 25.11.2020

Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

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Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

Группа исследователей при поддержке ВОЗ планирует вернуться для обследования оптового продуктового рынка в Ухане, чтобы подробнее изучить появления коронавирусной инфекции на начальном этапе, сообщает в среду британское издание The Guardian.

"Мы с международной командой и китайскими коллегами хотели бы вернуться в Ухань, чтобы провести углубленный повторный опрос тех, у кого ранее других подтвердилось (заражение коронавирусом - ИФ), попытаться найти других пациентов, которые не были выявлены ранее, и попытаться выяснить, сможем ли мы понять историю первых случаев заражения", - заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

По его словам, исследователи попытаются понять, какие схожести имеются у первых инфицированных работников уханьского рынка.

"Мы действительно не знаем, что происходило до декабря 2019 года, мы не знаем, как вирус перекинулся из своей наиболее вероятной естественной среды обитания летучих мышей на человека. И это та часть истории, которую нам нужно восстановить", - пояснил Эмбарек.

Эксперт подчеркнул, что исследователи намерены найти первых инфицированных рабочих, которые могут поделиться "важной информацией", где они могли заразиться.

"Ничто не указывает на то, что (COVID-19 - ИФ) был создан человеком", - добавил он, ссылаясь на мнение большинства ученых, которые считают, что коронавирус получил распространение от летучих мышей.

Как отметил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, организация уже получила разрешение на проведение подобной международной поездки от правительства Китая.

Первый случай коронавируса COVID-19 был выявлен, предположительно, 17 ноября 2019 года. Как писала газета South China Morning Post (SCMP) в марте этого года, "нулевой пациент" с COVID-19 был, вероятно, зафиксирован 17 ноября 2019 года в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Им, как считается, был 55-летний мужчина. Китайские медики поняли, что столкнулись с новым инфекционным заболеванием только в конце декабря. С тех пор данный вид коронавируса распространился по всему миру, привел к введению вынужденных ограничительных мер в большинстве стран мира и оказал мощное отрицательное воздействие на мировую экономику.

Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Раньше считалось, что вирус появился на рынке в Ухани, где в кулинарных целях торговали экзотическими животными. Однако теперь эксперты полагают, что рынок лишь способствовал распространению вируса, а не был местом его зарождения.

Теги: #расследование #коронавирус #воз #китай
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