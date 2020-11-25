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20:47 25.11.2020

В Украине из-за пандемии коронавируса вырос уровень домашнего насилия – Венедиктова

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В Украине из-за пандемии коронавируса вырос уровень домашнего насилия – Венедиктова

В течение года по статье домашнее насилие в Украине зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений, что больше, чем в прошлом году, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"В течение года по статье домашнее насилие (ст.126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2 700 правонарушений, в прошлом году - 1,5 тыс. В 2020 году 1,7 тыс. производств направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году", - написала Венедиктова на странице в Facebook.

Кроме того, Венедиктова отметила, что катализатором домашнего насилия стала также и пандемия.

"В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос, и проблема остро нуждается в решении", - написала она.

Она подчеркнула, что Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Так, по ее словам, основные положения Стамбульской конвенции по криминализации деяний, связанных с домашним насилием, уже реализованы в украинское законодательство и прокуроры совместно со следователями активно привлекают к ответственности тех, кто поднимает руку на женщин и детей.

"В среднем одно уголовное производство такой категории расследуется в течение всего 30 дней и направляется в суд", - добавила Венедиктова.

Также она отметила, что ускорить ратификацию Стамбульской конвенции призвала Украину ООН.

"Нам нужна синергия на пути к созданию общества, свободного от насилия", - подытожила генпрокурор.

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Теги: #расследование #насилие #венедиктова
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