Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 100 тыс.

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 469 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 102 тыс. 396, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 646 случаях заражения COVID-19 и рекордном числе умерших пациентов - 34.

По данным оперштаба, в Азербайджане за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1 тыс. 224.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 66 тыс. 963 человек (+1 тыс. 229 за сутки). На лечении и карантине находятся 34 тыс.209 человек, сообщили в штабе.