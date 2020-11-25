События

19:57 25.11.2020

Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 100 тыс.

1 мин читать
Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 100 тыс.

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 469 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 102 тыс. 396, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 646 случаях заражения COVID-19 и рекордном числе умерших пациентов - 34.

По данным оперштаба, в Азербайджане за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1 тыс. 224.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 66 тыс. 963 человек (+1 тыс. 229 за сутки). На лечении и карантине находятся 34 тыс.209 человек, сообщили в штабе.

Теги: #коронавирус #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 25.11.2020
IKEA и "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" ввели оценку и контроль рисков при заражении сотрудников COVID-19, биофармкомпания Takeda – запрет на командировки и офлайн-ивенты

IKEA и "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" ввели оценку и контроль рисков при заражении сотрудников COVID-19, биофармкомпания Takeda – запрет на командировки и офлайн-ивенты

16:39 25.11.2020
Офис генпрокурора обеспечил взыскание налогов с предпринимательницы, продававшей маски за границу, и ходатайствует об освобождении ее от ответственности

Офис генпрокурора обеспечил взыскание налогов с предпринимательницы, продававшей маски за границу, и ходатайствует об освобождении ее от ответственности

14:18 25.11.2020
Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

13:20 25.11.2020
Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

13:19 25.11.2020
В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

12:08 25.11.2020
Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

12:07 25.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

10:28 25.11.2020
В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

10:28 25.11.2020
Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

09:55 25.11.2020
На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

Украинская делегация в ТКГ инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Группы

В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

Скончался Диего Марадона - СМИ

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине из-за пандемии коронавируса вырос уровень домашнего насилия – Венедиктова

Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

Украинская делегация в ТКГ инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Группы

Выборы ректора Одесского медуниверситета: коллектив поддержал Валерия Запорожана

Следствие по делу о получении экс-директором департамента Харьковской ОГА 1,32 млн грн взятки закончено

В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – ГУР Минобороны

Российские наемники на Донбассе с начала суток не нарушали режим тишины – штаб ООС

Скончался Диего Марадона - СМИ

В Индонезии задержали украинского блогера Орешникова по запросу РФ, дело находится на контроле МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА