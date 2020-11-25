Украинская делегация в ТКГ инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Группы

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, на котором должны быть рассмотрены 6 вопросов.

Как сообщается на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) в Facebook, на инициированном украинской стороной заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц;

- разблокировка российской стороной работы КПВВ на Донбассе;

- финализация договоренности о 19 участках разминирования;

- финализация договоренности о 4 новых участка разведения сторон;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.