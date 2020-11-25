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19:51 25.11.2020

Следствие по делу о получении экс-директором департамента Харьковской ОГА 1,32 млн грн взятки закончено

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Следствие по делу о получении экс-директором департамента Харьковской ОГА 1,32 млн грн взятки закончено

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принято решение о завершении досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, по делу в отношении бывшего директора департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации, которого подозревают в получении 1,32 млн. грн. взятки.

"Материалы дела открыты подозреваемому и его адвокату. После ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по сути", - сообщается в среду на странице САП в соцсети Facebook.

Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 миллиона гривен за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 (мошенничество - ИФ); ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - ИФ) УК Украины.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов.

Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса ХОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства ХОГА. До прихода в ХОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".

Глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что эпизод, по которому был задержан чиновник, не связан с его работой в облгосадминистрацией.

"Хочу подчеркнуть: согласно предварительным данным следственных органов, эпизод с неправомерной выгодой - шлейф из "прошлой жизни" чиновника, когда он находился в структуре облэнерго и не занимал никаких должностей в ХОГА. С деятельностью задержанного в ХОГА и выполнением им своих должностных обязанностей вчерашний эпизод никак не связан", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, по информации пресс-службы "Харьковоблэнерго", Винниченко не работает в энергокомпании уже около 1,5 лет.

 

Теги: #харьковска_ога #коррупция #чиновник
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