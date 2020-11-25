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19:04 25.11.2020

РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – ГУР Минобороны

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РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – ГУР Минобороны

Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины, активно используя пророссийские СМИ, журналистов и агентов влияния, в т. ч. на территории Украины, говорится в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ. Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в т. ч., связанных с эпидемией COVID-19", - сказано в заявлении на сайте ГУР.

Отмечается, что все это происходит на фоне усилий государственного и военного руководства Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрению системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО.

"Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособность Кремля достичь собственных целей в Украине. За почти семь лет вооруженной агрессии против нашего государства украинский народ научился отличать правду и приобрел иммунитет ко лжи российской пропаганды", - подытожили в ГУР.

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Теги: #рф #гур_мо #дискредитация
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