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18:52 25.11.2020

Российские наемники на Донбассе с начала суток не нарушали режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток не нарушали режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала среды, 25 ноября, не нарушали режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. Придерживаясь договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять свои задачи по назначению", - сказано на странице штаба ООС в Facebook в среду.

Так, в течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 ноября возле г.Авдеевка Донецкой области от пули снайпера российских наемников ранение получил украинский военнослужащий. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Позже раненный скончался.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1006893083136641

Теги: #оос
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