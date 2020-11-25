Российские наемники на Донбассе с начала суток не нарушали режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала среды, 25 ноября, не нарушали режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. Придерживаясь договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять свои задачи по назначению", - сказано на странице штаба ООС в Facebook в среду.

Так, в течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 ноября возле г.Авдеевка Донецкой области от пули снайпера российских наемников ранение получил украинский военнослужащий. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Позже раненный скончался.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1006893083136641