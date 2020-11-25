В Индонезии задержали украинского блогера Орешникова по запросу РФ, дело находится на контроле МИД Украины

Дело украинского блогера Михаила Орешникова, задержанного в Индонезии по экстрадиционному запросу России, находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины, заявили в МИД.

"Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД РФ был задержан Михаил Орешников. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в среду.

По информации МИД, Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации. В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции г. Джакарта и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

"23 ноября 2020 года посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, проинформировал о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела.

Дипломатическим учреждением Украины также направлено соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Отмечается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания.

"Благодаря его содействию, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал", - указали в министерстве.